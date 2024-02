Arteta diz-se "impressionado" com o FC Porto e admite ajuda de Fábio Vieira: «Deu-nos informações importantes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, confessou estar "muito impressionado com o FC Porto", adversário de amanhã na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Por outro lado, o técnico dos gunners admitiu que o ex-portista Fábio Vieira deu "informações importantes" dado o seu conhecimento do clube português.

Que forças reconhece ao FC Porto?





"Estou muito impressionado com o FC Porto. Conheço bem o treinador, o clube e a sua história. Têm muitas qualidades nos vários momentos do jogo, é por isso que são sempre competitivos nas competições europeias. São um oponente muito difícil, mas estamos muito entusiasmados porque há sete anos que não estamos nesta fase. Estamos cheios de energia para jogar o jogo de amanhã."

Progressão de Fábio Vieira



"Estou muito feliz com ele, mas também triste pela lesão que sofreu, num período em que estava bem. É um jogador com um talento enorme e vamos tirar o melhor dele."

Ambiente do Dragão



"É um ambiente espetacular, como sempre aqui. É uma equipa com uma massa adepta, com uma história de futebol e uma cidade apaixonada pelo futebol. São ambiente muito bonitos onde se jogar e são esses desafios que queremos enquanto jogadores e treinadores."

Diogo Costa tem nível para a Premier League?



"Não estou aqui para avaliar os jogadores. Ele é muito bom e já está há vários anos a um alto nível."

Que pensa do futebol e dos jogadores portugueses?



"São jogadores são muito apaixonados, têm uma excelente formação, com bons treinadores e algumas das melhores academias da Europa. Não há dúvidas sobre a quantidade de talento que têm e o sucesso que têm em várias ligas. Isso tem a ver com a cultura e a forma como são criados."

Sete anos sem estar na Liga dos Campeões



"Temos todo o direito de estar aqui. Já há 7 anos que não estávamos a este nível e há 14 anos que não chegamos à fase seguinte. É esse o desafio, o que temos pela frente e estamos muito entusiasmados por o enfrentar. Vamos com convicção máxima."

Guardiola alertou para os perigos da 1ª mão dos oitavos



"Sabemos o quão perigosa é uma primeira mão. Estamos há dois meses fora da competição e agora entramos numa fase diferente, com equipas de grande nível. Temos de estar preparados porque todas as equipas são perigosas."

Kai Havertz



"Teve aqui o seu maior momento da sua carreira, tal como o Jorginho. Sobre as suas exibições, nos últimos três meses têm sido fantásticas."

Ajuda de Fábio Vieira?



"Ele queria muito poder estar aqui. O seu conhecimento sobre o clube e a cultura dá-nos muita informação, porque é muito importante conhecer o contexto do jogo e ele deu-nos informações importantes."

Dificuldades do clube em passar os oitavos



"Havia alguém chamado Messi e uma equipa chamada Bayern que foram obstáculos. Nesta competição, o nível de qualidade é muito elevado e decide-se muitas vezes nos detalhes. Precisas dos jogadores no seu melhor quando a ocasião surge. Se esse historial foi tema de conversa? Não, não tive nenhuma conversa com eles sobre isso. Sabem que há sete anos que não estávamos nesta competição e sabem a nossa história, mas também sabem que o passado é irrelevante. O que importa é o desafio e a ambição que temos agora para seguir em frente"

Pouca experiência nesta fase



"Quando não temos experiência, temos de beber da experiência daqueles que a têm e também seguir o instinto. Temos de nos preparar bem, trabalhar arduamente e dar-lhes toda a informação que precisam para tomar as melhores decisões. Não há nada diferente de outros jogos grandes que já jogamos."

Conquistar a Liga dos Campeões é o maior feito para um treinador na Europa?



"Não sei se será o melhor, mas deve ser dos melhores. Deve ser incrível ter essa sensação e levantar esse troféu. Isso está na nossa mente, é um sonho, mas há muitas coisas que temos que fazer para ter esse direito".

Mais uma oportunidade para uma equipa e treinador inexperientes mostrarem o seu valor



"Essa é a realidade, não temos experiência. A maioria nunca jogou esta fase da prova, eu não joguei, mas temos o desejo de mostrar que somos bons o suficiente. É com essa paixão que vamos jogar amanhã. Se temos estatuto de favoritos? Sabemos a história deste adversário e a sua história nesta competição. Não há espaço para excesso de confiança."