Arthur Cabral foi o herói do Benfica. Entrou aos 90'+1 e marcou aos 90'+3 o 3-1 para os encarnados diante do Salzburgo, colocando as águias no playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa. João Neves abriu com um grande passe largo em Aursnes, este cruzou e o brasileiro marcou de calcanhar. Veja o lance: