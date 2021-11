As contas do Benfica para seguir em frente na Liga dos Campeões

Jorge Jesus tinha assumido que o Benfica ia a Barcelona apenas com o foco na vitória, até porque esse era o único resultado que deixava as águias a depender apenas de si para se apurarem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Agora, com o empate com que saem da Catalunha , os encarnados deixam o seu destino na Champions nas mãos de terceiros, nomeadamente uma 'ajudinha' do Bayern Munique.Para conseguir avançar para os 'oitavos', o conjunto da Luz tem, primeiro de tudo, que vencer na última jornada, na receção ao Dinamo Kiev. Esse é desde logo um requisito obrigatório para conseguir continuar na prova mais importante da UEFA.Vencendo, os encarnados chegam então aos 8 pontos e ficarão a precisar simplesmente que o Barcelona não vença em casa do Bayern Munique. Se houver empate, águias e catalães acabam com a mesma pontuação, mas os portugueses ficarão sempre à frente, pois têm vantagem no confronto direto (vitória por 3-0 na Luz). Caso perca, a turma da Cidade Condal fechará com 7 pontos, a 1 dos encarnados e, por isso, será afastada do apuramento.Uma coisa o Benfica já garantiu esta terça-feira. Qualquer que seja o desfecho da última ronda, a turma da Luz sabe desde já que continuará nas provas da UEFA, pois na pior das hipóteses cairá para a Liga Europa como um dos terceiros colocados.