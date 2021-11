As contas do FC Porto para seguir em frente na Liga dos Campeões

Com o primeiro lugar já 'fechado' pelo Liverpool há muito, o Grupo B da Liga dos Campeões chega à última ronda com tudo em aberto quanto à equipa que acompanhará os reds para os oitavos-de-final. O FC Porto entra na derradeira jornada em 2.º (6 pontos), com mais 1 ponto do que At. Madrid e AC Milan, e com tudo para se apurar.1.º Liverpool, 15 pontos/5 jogos2.º FC Porto, 5/53.º At. Madrid, 4/54.º AC Milan, 4/5Os dragões têm o destino na liga milionária nas suas mãos. Se ganharem estão automaticamente apurados, pois chegam aos 8 pontos e ficam fora do alcance de At. Madrid (a equipa que será derrotada nessa partida) e também do AC Milan (que na melhor das hipóteses faria 7).Já se empatarem, os portistas só se apuram se o AC Milan não ganhar na receção ao Liverpool. Caso os milaneses triunfem diante dos reds, aí são os rossoneri a avançar em 2.º, por conta dos 7 pontos que amealham, contra os 6 dos portistas e 5 dos colchoneros. Neste caso, o FC Porto é relegado para a Liga Europa.Já se perder, o FC Porto diz logo adeus à Champions, visto que será ultrapassado pelo At. Madrid em pontos. Nesse caso, os portistas ainda poderão eventualmente cair para o playoff da Liga Europa, mas apenas se o AC Milan não derrotar o Liverpool.