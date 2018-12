As contas milionárias da Champions: FC Porto com mais 19 M€ do que o Benfica

Com a vitória alcançada sobre o AEK Atenas , a sua segunda nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica compôs um pouco mais a fatura a 'reclamar' junto da UEFA, ao garantir um encaixe total de praticamente 50 milhões de euros (49,25 milhões), uma verba que, a juntar àquela que o FC Porto tinha assegurado na véspera (67,95 milhões), permite aos dois clubes portugueses encaixar quase 120 milhões de euros (mais concretamente 117,2 milhões).Os dragões, mercê das cinco vitórias e do apuramento para os 'oitavos', são a equipa que leva o bolo maior, praticamente 19 milhões de euros a mais do que as águias, que nesta fase de grupos apenas conseguiram dois triunfos e um empate.De resto, refira-se que o FC Porto pode reforçar ainda mais a sua conta bancária caso consiga o apuramento para os 'quartos', pois receberá por esse feito 10,5 milhões de euros. Chegando às 'meias' acrescenta 12 milhões, sendo que a eventual presença na final dará, na pior das hipóteses, mais 15 milhões (finalista derrotado), ao passo que a conquista da prova renderá ao vencedor 19 milhões de euros.- Presença na fase de grupos: 44,05 M€- Empate com o Schalke 04: 900 mil euros- Vitória frente ao Galatasaray: 2,7 M€- Vitória frente ao Lokomotiv: 2,7 M€- Vitória frente ao Lokomotiv: 2,7 M€- Apuramento para os oitavos-de-final: 9,5 M€- Vitória frente ao Schalke 04: 2,7 M€- Vitória frente ao Galatasaray: 2,7 M€: 67,95 milhões de euros***- Presença na fase de grupos: 42,95 M€- Vitória frente ao AEK: 2,7 M€- Empate com o Ajax: 900 mil euros- Vitória frente ao AEK: 2,7 M€: 49,25 milhões de euros***: 117,2 milhões de euros