As equipas apuradas e os potes para o sorteio da Champions

Estão definidas as 32 equipas que, na quinta-feira, vão estar no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois na terça-feira o Sp. Braga ter sido uma de três formações a carimbar o seu passaporte, esta noite foi a vez de PSV Eindhoven, Copenhaga e Antuérpia completarem o lote de apurados e, também, definirem a composição dos quatro potes a sorteio.Nesse particular, interesse natural para as equipas portuguesas, com o Benfica a ficar no Pote 1, o FC Porto no Pote 2 e o Sp. Braga no Pote 3. Em teoria, ao estarem no Pote 1, as águias poderiam ter vida mais facilitada, mas o Pote 2 tem muitas equipas perigosas. Já o FC Porto fica sempre à mercê de um tubarão, ao passo que o Sp. Braga poderá ver-se numa missão ainda mais complicada, já que estará à mercê de apanhar algumas equipas complicadas.Tudo para definir no sorteio de amanhã, a partir das 17 horas, no Mónaco. Uma coisa é já certa: na fase de grupos os conjuntos portugueses não se poderão defrontar.- Man. City- Sevilha- Barcelona- Nápoles- Bayern Munique- Paris SG- BENFICA- Feyenoord- Real Madrid- Man. United- Inter Milão- Borussia Dortmund- At. Madrid- RB Leipzig- FC PORTO- Arsenal- Shakhtar Donetsk- Salzburgo- PSV- AC Milan- SP. BRAGA- Lazio- Estrela Vermelha- Copenhaga- Young Boys- Real Sociedad- Galatasaray- Celtic- Newcastle- Union Berlim- Antuérpia- Lens