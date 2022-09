As probabilidades de conquista da Champions segundo as casas de apostas: onde ficam os três grandes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranca esta terça-feira mais uma edição da Liga dos Campeões e, naturalmente, o início da mais importante prova de clubes da UEFA gera bastante interesse nas casas de apostas. Praticamente todas têm mercados para o vencedor final e a escolha dos 'bookies' é unânime: o Manchester City é o grande favorito a ganhar.Analisando as odds divulgadas pela Betano e pela ESC Online, os citizens têm uma odd para conquistar a prova de, respetivamente, ficando à frente de Paris SG (), Bayern Munique () e Liverpool ().Relativamente às equipas portuguesas, surgem na metade inferior da tabela de probabilidades: na Betano o FC Porto apresenta uma odd de- a mesma de Salzburgo e Sevilha -, ao passo que na ESC Online tem. Quanto aos rivais de Lisboa, o Benfica aparece com odd mais baixa na ESC Online (), contra osdo Sporting, ao passo que na Betano os dois contam com os mesmos