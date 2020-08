«As tuas cores ainda estão em jogo»: RB Leipzig 'chama' adeptos do Benfica para apoiar na Champions

A poucos dias da final-8 da Liga dos Campeões, são poucos os sinais em Lisboa do aproximar da grande decisão da prova máxima de clubes da UEFA. Ainda assim, há quem já esteja no terreno para marcar a sua posição, pelo menos no que ao apoio português diz respeito. É o caso do RB Leipzig, que desde esta quarta-feira conta com vários outdoors publicitários em alguns pontos da capital, nos quais é claro o apelo ao apoio por parte dos adeptos do Benfica.





Primeiro através da frase "As tuas cores ainda estão em jogo", numa alusão ao facto de o clube da Luz equipar de vermelho, mas também pelo design da zona do rodapé do outdoor, em tudo similar ao que é habitualmente utilizado pelo Benfica nas suas publicidades.O RB Leipzig, refira-se, joga na próxima quinta-feira diante do Atlético Madrid, num jogo que se vai disputar em... Alvalade.