At. Madrid-C. Brugge: João Félix atira colete para o chão após saber que não ia entrar

O Atlético a precisar de ganhar, e na última substituição sai um avançado para entrar um defesa #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/uME9rQcRVJ October 12, 2022

João Félix não saiu do banco de suplentes na partida entre o Atlético Madrid e Club Brugge. O internacional português foi chamado a fazer exercícios de aquecimento, mas na última substituição, Diego Simeone preferiu optar por colocar Witsel no lugar de Griezmann numa altura em que os colchoneros precisavam de ir atrás do resultado. O avançado luso não gostou da decisão de 'El Cholo' e quando recolhia ao banco de suplentes acabou por atirar com o colete de aquecimento para o relvado.