Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

At. Madrid-Liverpool: duelo de estrelas e um vai-vem de treinadores... de um dos lados Simeone é o técnico mais titulado da história dos colchoneros; Klopp tem o nome no 'hall of fame' dos reds, mas Bill Shankly marcou uma era





• Foto: Reuters