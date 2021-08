At. Madrid reage ao sorteio da Champions: «Grandes equipas, grandes campeões»

Com Liverpool, FC Porto e AC Milan, o At. Madrid não terá vida propriamente fácil na fase de grupos da Champions, mas é com ambição que Tomás Reñones, team manager dos colchoneros, reagiu ao que ditou o sorteio desta quinta-feira de Istambul.





"Um sorteio muito interessante, com grandes equipas, grandes campeões. A Champions é assim, estás aberto a este tipo de sorteio e que apareçam grandes equipas. São clubes com experiência e uma relevância importante nesta competição e isso motiva-nos muitíssimo. Somos também sérios candidatos a fazer uma grande competição, como temos feito recentemente", declarou o responsável colchonero, à Movistar."O que conta é o trabalho diário. Não há dúvida de que temos aspirações, porque somos o At. Madrid. Mas o que nos interessa, como sabem, não estou a inventar ou a dar uma novidade é o próximo jogo. A Champions está longe eas competições são organizadas dia a dia. O nosso foco está no próximo jogo, que é da Liga. E depois veremos como saem os jogos e as jornadas da Champions. Vamos estudando e trabalhando sobre elas", acrescentou.