Atenção Benfica: PSV Eindhoven vence o Midtjylland em casa

O PSV Eindhoven bateu esta terça-feira os dinamarqueses do Midtjylland por 3-0, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um duelo que coloca frente a frente os dois possíveis adversários do Benfica caso as águias ultrapassem o Spartak Moscovo.

Os golos da partida foram todos apontados na primeira parte do encontro. Madueke fez o primeiro para os da casa aos 19 minutos, com assistência de Zahavi, ele que viria a fazer o passe para o terceiro golo holandês, assinado por Gakpo, aos 32'. Pelo meio, o internacional alemão Mario Götze fez o 2-0, aos 29 minutos.





Bruma iniciou a partida no banco de suplentes, mas entrou nos instantes finais (90+2'), para o lugar de Madueke.

O duelo da segunda mão, que terá lugar na MCH Arena, na Dinamarca, está agendado para o dia 10.