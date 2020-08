Atlético Madrid suspende treino à espera dos resultados de novos testes à Covid-19

O Atlético Madrid suspendeu o treino que estava previsto para a manhã desta segunda-feira - último antes da partida para Lisboa - face aos dois casos positivos no plantel (Record sabe que não se trata de João Félix). O clube espanhol aguarda pelo resultado de novos testes à Covid 19, existindo o temor que possa haver mais alguém contagiado.





Os casos positivos descobertos domingo provocaram uma alteração de planos na preparação para o jogo de quinta-feira contra o RB Leipzig, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Isto porque os colchoneros tiveram de adiar a viagem para Lisboa, que previamente estava marcada para hoje e que agora só deve realizar-se terça-feira. Sem revelar a identidade dos doentes, o clube de João Félix esclareceu que "ambos estão em isolamento nas respetivas casas"."Foi ativado o protocolo de atuação previsto para estas situações em que se exige a realização de novas provas, o que motiva mudanças nos horários de treinos, nos planos de viagem e no alojamento. O clube coordenará os novos horários com a UEFA. O novo plano será público assim que existir", lê-se no comunicado.Além do alerta dado à organização que tutela o futebol europeu, os rojiblancos garantiram que têm cumprido todos os protocolos sanitários e salientaram que reportaram em tempo útil o contratempo às federações de futebol de Espanha e Portugal, bem como às autoridades sanitárias dos dois países.