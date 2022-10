Atlético Madrid visita o surpreendente Club Brugge

O Club Brugge é, até agora, uma das sensações desta Liga dos Campeões. O emblema belga levou a melhor sobre o Leverkusen na jornada inaugural, por 1-0, e humilhou o FC Porto em pleno Dragão com quatro golos sem resposta. Hoje, o adversário é o Atlético Madrid e o técnico Carl Hoefkens deixa elogios a Diego Simeone, que compara a Sir Alex Ferguson. "É um dos melhores treinadores dos últimos anos. Não temos o mesmo estilo de jogo, temos diferenças, mas tenho imenso respeito pela capacidade dele de transformar uma equipa", frisou. No entanto, o treinador de 43 anos, que vê o Atleti como "uma equipa de matadores", mostra ambição: "Não podemos manter nas nossas cabeças que isto é um desafio. Amanhã [hoje] vamos querer jogar!"

No lado dos colchoneros, Simeone retribuiu a 'dose'. "Têm um grande treinador, com um estilo muito dinâmico. Marcar quatro golos em casa do FC Porto é algo que fala por si", vincou o argentino, que lançará João Félix, com o português a fazer dupla de ataque com Morata.

O capitão Koke quer fazer esquecer o desaire no terreno do Leverkusen. "As coisas estão como estão, obviamente que preferíamos chegar a este jogo com seis pontos, mas só estamos a três deles. Temos de fazer as coisas bem", sublinhou o médio espanhol.