Autocarro do Barcelona deixou Anfield e Messi ficou para trás

Messi saiu de cabeça baixa e ignorou jornalistas na zona mista de Anfield Messi saiu de cabeça baixa e ignorou jornalistas na zona mista de Anfield

A carregar o vídeo ...

Após a eliminação histórica diante do Liverpool na terça-feira, o autocarro da equipa do Barcelona deixou Anfield sem Lionel Messi. A situação é detalhada esta quarta-feira pelo 'The Sun'.Com voo marcado para Espanha, a equipa apressou-se a sair do anfiteatro do Liverpool. No entanto, Lionel Messi foi requisitado pela UEFA para um controlo antidoping, situação que acabou por demorar mais do que o esperado. Assim, a comitiva catalã decidiu seguir viagem sem o argentino rumo ao aeroporto.Messi só saiu mais tarde, apenas acompanhado por um funcionário do Barcelona, como provam as imagens da zona mista nas quais o avançado apareceu cabisbaixo.