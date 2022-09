Barak Bakhar após a derrota na Luz: «O Benfica pode ganhar o grupo»

As declarações de Barak Bakhar, treinador do Maccabi Haifa, após o desaire (0-2) frente ao Benfica no estádio da Luz na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, onde acabou por deixar rasgados elogios aos pupilos de Roger Schmidt.



A abordagem do Maccabi Haifa a este jogo acabou por surpreender. O que acabou por acontecer após o intervalo?

"Na primeira parte, estávamos bem posicionados, no princípio da segunda parte também tivemos boas oportunidades, mas uma equipa como o Benfica está uns furos acima do Maccabi. Jogámos contra uma equipa melhor que nós e perdemos", começou por dizer o técnico da formação israelita.

Sai desiludido daqui?

"Tivemos oportunidades que desperdiçámos, tivemos uma excelente ocasião no início da segunda parte, não se pode propriamente estar contente com a derrota, mas estou contente com o jogo que fizemos."

Saíram alguns jogadores lesionados. Como estão?

"O Mohamed tem algo que não é grave. No caso do Podgoreanu é mais grave. Foi um jogo com ritmo muito elevado. E é bem diferente dos jogos da liga israelita."

Porque apostou em Pierrot?

"Nós começámos com o mesmo onze que utilizámos nas pré-eliminatórias e playoffs. Cada jogo tem a sua própria história. Falei com o treinador do Benfica no final e disse que eles podem ganhar este grupo."

Há uma grande diferença entre as duas equipas?

"O ritmo do Benfica é muito elevado, mas com um pouco de sorte, poderíamos ter um resultado um pouco melhor", terminou.