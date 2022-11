Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Barak Bakhar rendido ao Benfica: «Vão até às meias-finais» As declarações do treinador do Maccabi na conferência de imprensa após a derrota pesada diante das águias na Champions





• Foto: Luís Manuel Neves