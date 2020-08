Barcelona ouviu das boas no regresso a hotel após humilhação histórica

Não foi tranquilo o regresso do Barcelona ao hotel depois da humilhação sofrida frente ao Bayern Munique (2-8). De acordo com o 'As', um grupo de adeptos esperou pelo autocarro da equipa e apupou jogadores e equipa técnica. "Ganhem vergonha", gritaram. O jornal espanhol refere que Suárez, Semedo, Griezmann e Rakitic "tiveram de suportar estoicamente" os comentários, sendo que as principais críticas foram para Quique Setién e staff. Em sentido contrário, Ansu Fati e Riqui Puig receberam aplausos.





O presidente do FC Barcelona disse no final do jogo que, "nos próximos dias", vão ser tomadas decisões."É uma noite muito dura e lamento-a por todos os sócios e pelo clube que representamos. Felicito o Bayern Munique. Não estivemos ao nosso nível, nem à altura do jogo", afirmou Josep Maria Bartomeu.Sobre as declarações de Gerard Piqué, que pediu "mudanças estruturais", o presidente dos catalães, igualmente em declarações ao canal televisivo Movistar+, concordou: "Tem razão e, por isso, vão ser tomadas decisões".Questionado sobre quais seriam essas medidas, se passariam pela convocação eleições, o dirigente remeteu o seu anúncio para mais tarde."Hoje é um dia para refletir, para estar com muita pena e não para tomar decisões a quente", rematou.