Barcelona rendido a João Félix: Português já igualou um recorde de Messi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As imagens não enganam. João Félix está muito contente em Barcelona e continua a mostrar que pode ser um elemento decisivo na formação de Xavi esta temporada.Esta noite brilhou forte no 5-0 dos catalães frente ao Antuérpia, na Liga dos Campeões, e até igualou um registo de... Lionel Messi. Isto porque o argentino foi o último jogador da turma catalã a conseguir um golo e uma assistência até aos 20 minutos de jogo, algo que o português hoje consumou.Esse jogo mágico de Messi aconteceu num duelo da Champions frente ao Chelsea, em 2018. No dia 14 de março desse ano, o sul-americano marcou aos 3' e assistiu Dembelé aos 20'.Esta noite, Félix marcou aos 11' e assistiu o polaco Robert Lewandowski aos 19'.