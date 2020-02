Barcelona vai ser 'controlado' à chegada a Itália por causa do coronavírus

O surto de coronavírus que afeta Itália já levou ao adiamento de vários eventos desportivos, mas à partida não vai mexer com o Nápoles-Barcelona, jogo da Liga dos Campeões que se disputa amanhã. No entanto, a comitiva catalã já foi informada que vai ser controlada à chegada ao país.





O clube espanhol foi notificado que todos os elementos da equipa serão submetidos a controlos de temperatura corporal após aterrarem no aeroporto, tal como está estabelecido nos protocolos para estes casos. Se alguém tiver febre, será de meditado conduzido a um hospital local, para se submeter a exames mais detalhados.Quatro partidas da Série A e dezenas de jogos de escalões inferiores foram adiados devido ao surto de coronavírus, que já infetou 150 pessoas, tendo causado quatro vítimas mortais. A UEFA não tem previsto o adiamento deste jogo, até porque o surto está concentrado na zona norte do país.Em perigo pode estar o Juventus-Inter, do próximo domingo, crucial para as contas do título. "Acataremos o que nos disserem para fazer. Não podemos subestimar o coronavírus, nem tão pouco criar alarme social", disse Antonio Conte, treinador do Inter.