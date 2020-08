Bartomeu: «Isto não é o Barcelona. Quero pedir desculpa a todos os adeptos»

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, pediu desculpa aos adeptos do clube, após a goleada sofrida (8-2) perante o Bayern de Munique, e garantiu mudanças nos próximos tempos.





"É uma noite muito dura com uma derrota duríssima. Não fomos a equipa somos nem o clube que representamos. Lamento muitíssimo. Há que pedir desculpa a todos os adeptos do Barcelona. É um resultado muito expressivo. Felicito o Bayern. Não estivemos à altura. O Piqué tem razão. Agora há que tomar decisões, algumas delas já as temos pensadas", afirmou o líder do clube, no final do jogo.