Batubinsika em dúvida para o duelo com o Benfica

Batubinsika, defesa-central do Maccabi Haifa, deverá ser baixa para o duelo com o Benfica na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O antigo jogador do Famalicão havia-se lesionado no último embate dos israelitas para o campeonato, no empate (1-1) com o SC Ashdod, e esteve hoje presente nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, mas voltou a apresentar queixas durante esse período e deverá ficar de fora dos eleitos de Barak Bakhar para o duelo de amanhã.





O central francês, de 26 anos, deverá ser avaliado amanhã, sendo que a sua disponibilidade será conhecida horas antes do embate com o Benfica, que já se encontra apurado para os oitavos de final da prova milionária.