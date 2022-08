Bayer Leverkusen perspetiva "grupo entusiasmante" com "caras familiares" onde figura o FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor-executivo do Bayer Leverkusen disse hoje que o grupo B da Liga dos Campeões de futebol, em que os alemães foram hoje sorteados ao lado do FC Porto, é "entusiasmante" e conta com "caras familiares".



"É um grupo entusiasmante com caras familiares. Temos de fazer tudo o que pudermos para estarmos estáveis na liga e podermos desfrutar destas grandes noites de futebol e podermos vencer", declarou Fernando Carro de Prada, citado pelo clube a partir do sorteio, que decorreu em Istambul, Turquia.

O diretor desportivo, o antigo médio Simon Rolfes, também notou o "interesse e equilíbrio" presente na 'poule', que inclui ainda o Atlético de Madrid e o Club Brugge, todos com "maneiras diferentes de jogar".

"A Liga dos Campeões é uma competição que liberta energia. Esperamos encontrar o nosso ritmo nas próximas semanas e redescobrir a forma nos próximos jogos", acrescentou.

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 04 e 05 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 01 e 02 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.