Bayern Munique conquista Liga dos Campeões e alcança o triplete

Formado no Paris SG (atuou nos franceses entre os 8 e os 18 anos), Kingsley Coman deu este domingo a vitória ao Bayern Munique na final da Liga dos Campeões, a sexta dos bávaros na principal prova de clubes da UEFA. Um golo aos 59 minutos foi quanto baste para a equipa de Hans-Dieter Flick confirmar o favoritismo perante os franceses e juntar mais uma 'orelhuda' ao seu já bem recheado palmarés. Para os franceses, apesar do forte investimento, o pecúlio segue a zeros...





Para os bávaros é também a conclusão de uma temporada perfeita, com a conquista da Bundesliga, da Taça da Alemanha e agora de uma edição da Champions que irá ficar invariavelmente marcada para a história do futebol europeu e mundial.11 vitórias (venceu todos os jogos que disputou, igualando o recorde do Manchester United de 2007/08)53 golos marcados (média de 4,8 por jogo)8 golos sofridos (0,7 por jogo)