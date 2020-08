Bayern 'pica' Barcelona: «8-2 numa eliminatória da Champions? Não sejam ridículos!»

O resultado histórico entre Bayern Munique e Barcelona continua a dar que falar. Esta quarta-feira, os bávaros lançaram nas redes sociais do clube um GIF com vários resultados possíveis para o encontro que os bávaros irão travar hoje diante do Lyon (20 horas), a contar para a meia-final da Liga dos Campeões. A iniciativa dá aos adeptos a possibilidade de tentar 'adivinhar' o resultado que determinará o encontro entre alemães e franceses.





8-2?

In a Champions League knockout game?

Don't be ridiculous! https://t.co/p0377nUEhn — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 19, 2020

Contudo, um dos cibernautas parou a imagem animada no resultado 8-2 - o mesmo placard com que o Bayern Munique goleou o Barcelona nos 'quartos' da prova milionária -, só que desta feita favorável para a equipa de Anthony Lopes. Sem perder tempo, a página oficial dos bávaros prontamente respondeu: "8-2 numa eliminatória da Champions? Não sejam ridículos!".