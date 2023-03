Benfica conhece adversário dos quartos de final da Champions: siga o sorteio em direto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

- Real Madrid-Chelsea- Manchester City-Bayern Munique11h14 - Vai começar o sorteio!11h09 - Patrick Kluivert, ex-jogador holandês, vai também participar na cerimónia. Foi o jogador mais jovem de sempre a marcar numa final da Champions (pelo Ajax), com 18 anos, 10 meses e 23 dias. Foi 1995, contra o Milan, em Viena. "O Nápoles está a ser uma surpresa", considerou Kluivert sobre a edição deste ano.11h07 - Hamit Altintop, ex-futebolista turco, vai ajudar no sorteio. O antigo médio lembrou o sismo que recentemente abalou o seu país: "Agradeço o apoio da comunidade europeia à Tuquia, depois do que passámos. Continuem com o vosso apoio, por favor."11h06 - Neste momento estão a ser apresentadas as equipas que chegaram a esta fase da Liga Milionária.11h05 - O português Pedro Pinto é, como sempre, o anfitrião do sorteio.11h01 - A representar o Benfica em Nyon, na Suíça, está Simão Sabrosa, ex-jogador dos encarnados e atual diretor de relações internacionais.11h00 - O sorteio vai começar dentro de instantes.10h36 - O jornal espanhol 'Marca' analisa as equipas em prova e refere-se ao Benfica como um "lobo em pele de cordeiro": "Roger Schmidt construiu uma equipa muito equilibrada, que joga de memória. Conta com laterais muito ofensivos, Bah (mais atlético) e Grimaldo (mais técnico). Os seus centrais são uma garantia: António Silva (4.º, 31) e Otamendi (7.º, 29) estão no top 10 dos jogadores que mais bolas 'despejam' na Champions. Ajuda ter à frente Florentino Luís. O ex-Getafe fechou a fase de grupos como o jogador com mais interceções (19) da Champions. A sua importância cresceu depois da saída de Enzo Fernández. Do meio-campo para a frente é pura vertigem. João Mário traz pausa e último passe, Rafa é puro desequilíbrio e Aursnes converteu-se em 'pau para toda a obra'. Mais acima contam com um dos melhores rematadores da Europa: Gonçalo Ramos. O 'hat-trick' frente à Suíça no Mundial fez disparar a sua quotização."9h38 -vai acompanhar em direto o sorteio, com comentários do diretor adjunto Sérgio Krithinas e dos jornalistas André Zeferino e Valter Marques. Não perca!---------O Benfica conhece esta sexta-feira o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões, num sorteio sem restrições e que vai decorrer pelas 11:00 (horas de Lisboa), em Nyon, na Suíça.

Chelsea e Manchester City, de Inglaterra, Bayern Munique, da Alemanha, Inter Milão (que afastou o FC Porto), Milan e Nápoles, de Itália, e o detentor do troféu Real Madrid, de Espanha, são os possíveis adversários do Benfica.

O sorteio não terá qualquer restrição nem cabeças de série, sendo que os jogos em casa serão determinadas pela ordem em que os emblemas forem sorteados.

A primeira mão dos 'quartos' está agendada para 11/12 de abril e a segunda para 18/19 do mesmo mês, sendo que, no mesmo sorteio, serão definidos já os encontros das meias-finais, bem como a equipa que atuará como 'anfitriã' na final, marcada para 10 de junho, no Olímpico Atatürk, em Istambul.