Benfica conhece adversário na Champions: siga o sorteio em direto

11h02 - O sorteio vai começar dentro de instantes, neste momento o anfitrião explica os contornos desta fase da prova.- O sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões arranca às 11 horas em Nyon, na Suíça.Às seis equipas que entram nesta fase juntam-se dois vencedores da segunda pré-eliminatória (Caminho das Ligas).- Rangers (Escócia)- Jogo 1: Dynamo Kiev (Ucrânia)/Fenerbahçe (Turquia)- PSV Eindhoven (Holanda)- Monaco (França)- Jogo 2: Midtjylland (Dinamarca)/AEK Larnaca (Chipre)- Sturm Graz (Áustria)- Union Saint-Gilloise (Bélgica)Esta fase conta com duas equipas que entram diretamente e dez vencedores da segunda pré-eliminatória (Caminho dos Campeões). As equipas foram divididas em dois grupos e ordenadas de acordo com o ranking de clubes (o coeficiente mais alto dos dois clubes envolvidos num emparelhamento por decidir).Jogo 1: Dinamo Zagreb (Croácia)/Shkupi (Macedónia)Jogo 2: Maccabi Haifa (Israel)/Olympiacos (Grécia)Jogo 3: Qarabag (Azerbaijão) / Zurique (Suíça)Jogo 4: Ludogorets (Bulgária) / Shamrock Rovers (Irlanda)Jogo 5: Ferencváros (Hungria) / Slavia Bratislava (Eslováquia)Apollon Limassol (Chipre)Estrela Vermelha(Sérvia)Jogo 6: HJK Helsinki (Finlândia) / Viktoria Plzen (R. Checa)Jogo 7: Zalgiris (Lituânia) / Malmo (Suécia)Jogo 8: Maribor (Eslovénia) / Sheriff (Moldávia)Jogo 9: Linfield (Irlanda do Norte) / Bodo/Glimt (Noruega)Jogo 10: Pyunik (Arménia) / Diddeleng (Luxemburgo)-----O Benfica vai conhecer hoje, a partir das 11 horas, o adversários da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em sorteio a decorrer em Nyon, Suíça.

Os encarnados, terceiros classificados na última edição da Liga portuguesa, vão tentar repetir o percurso da última temporada, em que tiveram de ultrapassar duas eliminatórias para chegar à fase de grupos, perante Spartak de Moscovo e PSV, conseguindo o apuramento para os oitavos de final e, depois, quartos de final da competição, sendo eliminados então pelo Liverpool.

A equipa agora orientada pelo alemão Roger Schmidt entra com o estatuto de cabeça de série no caminho de qualificação dos não-campeões, podendo defrontar nesta terceira pré-eliminatória os franceses do Mónaco, os austríacos do Sturm Graz, os belgas do Union Saint-Gilloise ou o vencedor da eliminatória entre os dinamarqueses do Midtjylland e os cipriotas do AEK Larnaca.

Ainda por definir está o embate entre os ucranianos do Dínamo Kiev e os turcos do Fenerbahçe, orientados pelo português Jorge Jesus, sendo que o vencedor junta-se ao trio de cabeças de série composto por Benfica, Rangers (Escócia) e PSV Eindhoven (Países Baixos), em sorteio que vai decorrer às 11:00 portuguesas.

A terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões será disputada nos dias 2 ou 3 de agosto (primeira mão) e dia 9 do mesmo mês (segunda mão). Os apurados seguem para o 'play-off', agendado para se disputar em 16 ou 17 de agosto (primeira mão) e 23 ou 24 de agosto (segunda mão).