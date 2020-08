Benfica pode beneficiar com a vitória do Sevilha na Liga Europa

Depois do 'brinde' que o FC Porto recebeu na Liga dos Campeões, após a derrota do Lyon frente ao Bayern Munique, que colocou os dragões no Pote 1 do sorteio da fase de grupos, o futebol português volta a receber uma possível boa notícia tendo em vista a próxima edição da Champions.





Champions 2020/21 ganha forma: conheça as equipas já apuradas



É que, com a vitória do Sevilha esta sexta-feira na Liga Europa , a formação andaluza garantiu entrada direta para o primeiro pote do mesmo sorteio da fase de grupos e permitiu ao Benfica ficar em boa posição para entrar no pote 2 caso consiga superar as duas rondas prévias que disputará (a 3.ª pré-eliminatória o playoff).Caso tal suceda e consiga o apuramento para a fase de grupos, a formação da Luz acabará por escapar a alguns tubarões na fase de grupos, nomeadamente Barcelona, At. Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund ou Chelsea. A quem não escapará será a um tubarão do primeiro pote, no qual o 'brinde' é mesmo o Zenit. O resto... são tudo adversários temíveis.