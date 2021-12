Benfica-Real Madrid na Champions: jornais espanhóis dizem que o sorteio foi "amável"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jornais espanhóis consideram globalmente que o sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões foi favorável ao Real Madrid, que vai jogar com o Benfica na próxima fase da competição.O jornal 'As' fala em "sorteio amável", enquanto o diário 'Marca' escreve que os merengues tiveram "sorte".Já o 'Mundo Deportivo' diz que os blancos "evitaram PSG e Chelsea" e regressam ao Estádio da Luz, "onde levantaram a décima".O 'Sport', outro jornal da Catalunha, constata que o Real Madrid vai enfrentar "um rival do Barcelona na fase de grupos".