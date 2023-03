Benfica soma 13.º jogo seguido sem perder na Liga dos Campeões e bate recorde do FC Porto

O Benfica superou esta terça-feira o recorde luso de jogos consecutivos sem perder na Liga dos Campeões, ao somar o 13.º, com uma goleada por 5-1 na receção ao Club Brugge, na segunda mão dos 'oitavos'.Depois de igualar na Bélgica, com um triunfo por 2-0, o registo que o FC Porto tinha conseguido entre 2003/04, rumo à vitória na 'Champions', sob o comando de José Mourinho, e 2004/05, o 'onze' de Roger Schmidt superou-o hoje no Estádio da Luz.

Rafa, aos 38 minutos, Gonçalo Ramos, aos 45+2 e 57, João Mário, aos 71, de grande penalidade, e David Neres, aos 77, apontaram os tentos da formação lisboeta, enquanto Meijer assinou o golo de 'honra' dos belgas, aos 87.

O registo do Benfica, que soma 10 vitórias e três empates nos últimos 13 jogos, começou na temporada passada, na segunda mão dos 'quartos', com um empate a três no reduto do Liverpool, onde o 'onze' de Nélson Veríssimo esteve a perder por 3-1.

Depois de um desaire na Luz por 3-1, as 'águias' caíram, mas lograram um sempre honroso empate (3-3) em Anfield Road, com golos de Gonçalo Ramos, aos 32 minutos, do ucraniano Yaremchuk, aos 73, e do uruguaio Darwin Núñez, agora jogador dos 'reds', aos 82.

Já na presente temporada, os 'encarnados' começaram por somar quatro triunfos claros nos jogos de acesso à fase de grupos, perante os dinamarqueses do Midtjylland (4-1 em casa e 3-1 fora, para um total de 7-2) e os ucranianos do Dinamo Kiev (2-0 na Polónia e 3-0 na Luz, para um total de 5-0).

No Grupo H, 'destinado' a apurar Paris Saint-Germain e Juventus, o Benfica arrancou com um tranquilo 2-0 caseiro face ao 'frágil' Maccabi Haifa, para, depois, começar a 'desenhar' a surpresa, com um triunfo (2-1) em Turim, com reviravolta.

Os dois embates intermédios, com os gauleses, pareciam dois obstáculos intransponíveis, mas os 'encarnados' saíram deles praticamente apurados, com duas igualdades a um golo, primeiro na Luz e depois em Paris, depois de ficaram em desvantagem, culpa de tentos de Lionel Messi, em Lisboa, e Kylian Mbappé, na capital gaulesa.

O Benfica chegou à quinta ronda a um ponto do apuramento e selou-o, com um 4-3 caseiro (um golo de António Silva, um penálti de João Mário e 'bis' de Rafa) à Juventus bem enganador, pois o jogo poderia ter acabado em goleada.

A fechar o agrupamento, o Benfica foi a Israel golear o Maccabi Haifa por 6-1, voltando a marcar seis golos na Europa 24 anos depois (6-0 ao Beitar Jerusalém, em 1998), e superou o seu recorde de 10 jogos seguidos sem perder na prova, que datava de 2011/12.

Gonçalo Ramos, Musa, Grimaldo, Rafa, Henrique Araújo e João Mário selaram a histórica goleada, que valeu ao Benfica a conquista do Grupo H e, à conta disso, um sorteio bem mais favorável (Club Brugge) do que o do PSG (Bayern Munique), que ficou na segunda posição.

Na abertura dos 'oitavos', o Benfica somou o 12.º encontro sem perder na prova, com um triunfo em Bruges por 2-0, selado por João Mário (penálti) e o suplente David Neres, e hoje chegou ao 13.º - e 12.º em 2022/23 -, ao golear os belgas por 5-1.

Desta forma, os 'encarnados' superaram o recorde nacional que o FC Porto começou a encarrilar após um desaire (1-3) caseiro com o Real Madrid, comandado pelo português Carlos Queiroz, na segunda ronda da fase de grupos de 2003/04.

Os 'dragões' somaram, depois, sete vitórias e quatro empates nessa temporada, numa série concluída com um histórico 3-0 ao Mónaco na final de Gelsenkirchen, na Alemanha, com tentos de Carlos Alberto, Deco e Alenichev.

Na época seguinte, já com o espanhol Victor Fernández ao 'leme', o FC Porto somou um 12.º jogo seguido de invencibilidade, na receção ao CSKA Moscovo, para, depois, cair no reduto do Chelsea (1-3), curiosamente liderado por Mourinho.