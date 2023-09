Benfica um jogo sem adeptos: castigo da UEFA será cumprido... em San Siro

O Benfica vai fazer o primeiro jogo fora, para a Liga dos Campeões, em Milão, no estádio onde foi eliminado a temporada passada. As águias visitarão o Inter, a 3 de outubro, na 2.ª jornada do Grupo D, sem adeptos nas bancadas de San Siro.

Devido à utilização de engenhos pirotécnicos na partida de 19 de abril último (3-3), o Benfica foi multado em 35 mil euros e proibidos de vender bilhetes para o jogo europeu seguinte disputado fora. Por capricho do calendário, esse impedimento será cumprido no local da infração.

Os adeptos do Benfica, situados no terceiro anel do San Siro, arremessaram tochas para a zona em que estavam apoiantes do Inter, provocando ferimentos em várias pessoas, entre as quais uma criança de oito anos. O campeão nacional enviou uma carta a pedir desculpa, embora não tenha evitado o castigo da UEFA.

Já o FC Porto é a primeira equipa equipa portuguesa a entrar em cena, deslocando-se, a 19 de setembro, terça-feira, à casa emprestada do Shakhtar Donetsk, o Volksparkstadion, em Hamburgo (Alemanha), em partida a contar para a 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Também o o Sporting, mas na Liga Europa, iniciará o seu percurso europeu com uma visita aos austríacos do Sturm Graz, 21 de setembro, em jogo da ronda inaugural do Grupo D da Liga Europa.

Benfica e Sp. Braga andarão de mãos dadas, jogando nos mesmos dias na principal prova europeia de clubes, mas também em casa e fora. Sendo assim, águias e guerreiros receberão Salzburgo e Nápoles, respetivamente, no dia 20, no arranque da Champions.