Benzema e o Panenka: «Se não bates penáltis nunca os irás falhar, tenho muita confiança em mim»

Karim Benzema voltou a brilhar na Liga dos Campeões, apesar da derrota do Real Madrid em casa do Manchester City. O dianteiro francês revelou as sensações sobre o 4-3 na primeira mão das meias-finais da liga milionária em que apontou um bis."Uma derrota nunca é boa. Estamos entusiasmados com esta Liga dos Campeões. Nunca baixamos os braços. Temos de ganhar, precisamos dos adeptos mais do que nunca. Vamos fazer uma coisa mágica, que é vencer. Se entras num jogo e não estás confiante, ficas para trás. Aconteceu-nos isso. Perante uma boa equipa, a jogar em casa, com muita pressão e marca dois golos. Faltou um pouco de tudo neste jogo, em ambição, pressão, confiança... Fizemo-lo 25 minutos depois. Nem sempre podemos fazê-lo por 90 minutos", explicou o avançado, debruçando-se em particular em relação ao Panenka que fixou o 4-3."Se não bates penáltis nunca os irás falhar, tenho muita confiança em mim", deixou claro o experiente avançado gaulês em declarações à Movistar.