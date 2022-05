Benzema eleito melhor jogador da Liga dos Campeões esta época

O francês Karim Benzema foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões 2021/22 por um conjunto de peritos da UEFA, anunciou esta terça-feira o organismo que rege o desporto-rei na Europa.

O avançado de 34 anos do Real Madrid, que conquistou sábado o máximo título continental pela 14.ª vez, em Paris, diante do Liverpool (1-0), foi o melhor marcador da competição, com 15 golos, incluindo dois hat-tricks (três golos no mesmo jogo) e um bis (dois).

Benzema, que celebrou a sua quinta Champions, está entre os melhores marcadores de sempre da prova mais importante da UEFA, só atrás do português Cristiano Ronaldo (140) e do argentino Messi (125), em igualdade com o polaco Lewansowski (86).

O colega brasileiro nos merengues Vinicius Júnior, marcador do golo decisivo na final de Paris, foi eleito o melhor jovem da competição.

O júri da UEFA nomeou também o onze da prova: Courtois, Bel (Real Madrid, Esp), Trent Alexander-Arnold, Ing (Liverpool, Ing), Rudiger, Ale (Chelsea, Ing), Van Dijk, PB (Liverpool), Andy Robertson, Esc (Liverpool), de Bruyne, Bel (Manchester City, Ing), Fabinho, Bra (Liverpool), Modric, Cro (Real Madrid), Kylian Mbappe, Fra (PSG, Fra), Karim Benzema, Fra (Real Madrid) e Vinicius Jr. (Real Madrid).