Benzema viveu noite de sonho em Stamford Bridge mas por pouco não entrava... no estádio

Benzema viveu esta quarta-feira uma noite de sonho na Liga dos Campeões. O avançado francês apontou um hat trick na vitória do Real Madrid sobre o Chelsea (3-1) , da 1.ª mão dos 'quartos', mas Ancelotti revelou, em declarações à 'Amazon Prime', que o gaulês esteve muito perto de nem conseguir... entrar no estádio."Antes do jogo, Benzema não conseguia encontrar a acreditação para entrar no estádio. Eu disse-lhe: 'Despacha-te ou não podes jogar!'. Por sorte, acabou por encontrar", explicou o italiano.E prosseguiu: "Como posso descrevê-lo? Não tenho palavras [risos]. Diria que é o Big Karim. A cada dia que passa torna-se melhor líder, sente-se mais importante na equipa e acho que é isso que faz a diferença".A 2.ª mão entre Real Madrid e Chelsea, no estádio dos merengues, joga-se na próxima terça-feira, dia 12, pelas 20h.