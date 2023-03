Bergomi: «O sorteio foi favorável ao Inter mas o Benfica não deve ser subestimado»

Giuseppe Bergomi é uma lenda do Inter Milão. Jogou 20 temporadas nos nerazzurri, o mesmo é dizer que só conheceu uma clube na carreira. O antigo capitão do adversário do Benfica na Liga dos Campeões viu um sorteio positivo para a antiga equipa. "O sorteio foi favorável. O Inter tem uma boa oportunidades mas não pode subestimar o Benfica", aferiu o antigo central à Gazzetta TV.O ex-futebolista, de 59 anos, deixou elogios à formação portuguesa. "O Benfica é uma equipa forte, bem treinada, os portugueses impõem ritmos muito altos e têm jogadores rápidos no ataque, eliminaram a Juventus e empataram com o PSG na fase de grupos da Liga dos Campeões. Será seguramente difícil, mas o Inter tem a possibilidade de passar esta eliminatória", disse, falando também do Nápoles-AC Milan e garantindo que "as coisas na Liga dos Campeões mudam".