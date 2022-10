Bernardo Silva dá os parabéns ao Benfica e questiona: «Será que nos vemos pelo caminho?»

Com o apuramento para a próxima fase já garantido desde a quarta jornada da fase de grupos, Bernardo Silva comentou esta noite a qualificação do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões, isto depois de as águias baterem em casa a Juventus por 4-3. No final da partida no Signal Iduna Park, o internacional português formado no Seixal não esqueceu o clube do coração e deixou no ar o desejo de encontrar as águias na próxima fase da prova milionária."Muitos parabéns também ao Benfica pela qualificação num grupo tão difícil. Será que nos vemos pelo caminho?", escreveu o criativo luso, através das redes sociais.