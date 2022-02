Bernardo Silva e o FC Porto-Sporting: «Ri-me imenso, mas não tem piada nenhuma»

Bernardo Silva criticou as confusões registadas no passado FC Porto-Sporting, apelando a que este tipo de situações termine de uma vez no futebol português."Futebol português? Difícil de responder à pergunta. Fora clubismos – podia ter sido o Benfica – acho que é uma pena o que acontece nos nossos jogos. Estava com os meus colegas a ver o jogo, não conseguimos analisar nada do Sporting porque quase não se jogou, e no final do jogo o que aconteceu foi uma vergonha. Falta de organização do estádio, falta de segurança. Espero que isto se resolva de uma vez. Não é por ter sido no Dragão, realço, podia ter sido na Luz ou em Alvalade. Precisamos de melhorar o nosso futebol, e para isso precisamos de educar os treinadores, os jogadores, os adeptos. E na minha opinião as sanções têm de ser feitas. Nós estávamos a ver o jogo e estávamos a brincar, mas não tem piada nenhuma. Ri-me imenso, mas não tem piada nenhuma. Enquanto portugueses, temos de fazer melhor", disse à CNN Portugal após a goleada do Manchester City (0-5) em Alvalade, diante dos leões.Sobre o jogo, o internacional português, que bisou, admitiu que "o resultado ao intervalo foi exagerado": "Parece ridículo, mas mesmo chegando com um 4-0, foi fruto da grande eficácia. Perdemos bolas fáceis no meio-campo. Na 2ª parte fomos melhores e controlámos bem o jogo. Não é fácil jogar fora em qualquer jogo da Champions. As equipas que estão nos oitavos têm qualidade. Objetivo? Falta a todos nós ganhar uma Liga dos Campeões. É o trofeu que falta, não vamos mentir. É preciso ser-se muito bom e ter sorte. Vai ser difícil, mas lá estaremos para lutar pela competição."