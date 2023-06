Bernardo Silva: «É o melhor dia da minha carreira. Gostava que o meu avô estivesse aqui»

"Gostava que o meu avô ainda estivesse cá para me ver vencer a Champions" Bernardo Silva #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/GEZD2EDQsP — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) June 10, 2023

Bernardo Silva foi decisivo para a primeira conquista de sempre do Manchester City na Liga dos Campeões. O internacional português foi fundamental no lance do único golo da final, apontado por Rodri na segunda parte. Após o encontro, admitiu que este é o ponto mais alto que já experienciou como futebolista."Fizemos pelo clube, trabalhámos muito por isto e finalmente conseguimos. Fizemos história. Estou mesmo muito feliz. É o melhor dia da minha carreira. Sempre sonhei vencer esta prova. Com quem quero partilhar esta conquista? Com muita gente mas gostava que o meu avô estivesse aqui, me visse a conquistar esta prova. Ele já não está entre nós. Significava muito para ele que eu fosse futebolista, via os meus jogos todos, por isso gostava de partilhar esta conquista com ele", disse Bernardo Silva à Eleven Sports, depois do encontro com o Inter Milão.Bernardo Silva disse estar "feliz" com a conquista da Champions, após uma época que o deixou "devastado". "É uma final, o Inter também merece estar aqui. Sabíamos que seria difícil, mas estamos felizes. Não podia ser melhor. Podia ser 1-0, 4-0 ou 3-0, não interessa", declarou o jogador, na 'flash interview' televisiva após o encontro."Estou devastado, tão cansado, mentalmente e fisicamente. Mas valeu a pena, porque este clube e estes adeptos merecem-no", declarou o médio, no City desde 2017."É a segunda vez em Inglaterra que alguém o consegue [após o Manchester United, em 1998/99]. Estamos tão, tão felizes", reforçou o internacional em referência ao 'triplete' - conquista do campeonato, taça e Champions.