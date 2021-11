Bernardo Silva não falhou um único passe frente ao Paris Saint-Germain

Bernardo Silva assistiu, foi eleito homem do jogo na vitória do Manchester City sobre o Paris Saint-Germain - que selou a qualificação para os oitavos de final da Champions e o 1.º lugar do Grupo A - e ainda conseguiu... não falhar um único passe.

O internacional português esteve em grande destaque em mais um jogo da turma orientada pelo catalão Pep Guardiola e desta vez, para além de brilhar com dribles e assistências - fez o último passe para o golo de Gabriel Jesus, que confirmou a reviravolta dos citizens no marcador -, esteve também exímio no capítulo do passe.

De acordo com os dados da Opta, Bernardo Silva acertou todos os 47 passes que executou no encontro da 5.ª jornada da fase de grupos da prova milionária. Os elogios caem-lhe bem...