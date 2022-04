Bernardo Silva: «Podíamos ter ganho por um melhor resultado»

Autor de um golo na vitória do Man. City sobre o Real Madrid , Bernardo Silva foi escolhido como o melhor jogador da partida no Etihad e, no final da partida, assumiu que os ingleses podiam e deviam ter conseguido melhor do que a vantagem mínima de 4-3 nesta 1.ª mão das 'meias' da Champions."Honestamente acho que nos primeiros 20 minutos fomos muito, muito bons. A forma como pressionámos, como controlámos o jogo e criámos chances. Olhando aos 90 minutos, sinto que podíamos ter ganho por um melhor resultado. Infelizmente não conseguimos tirar partido da vantagem de dois golos que tivemos em três ocasiões. Isto é a Liga dos Campeões, jogámos contra uma das melhores equipas do Mundo. Esta ainda é um bom resultado e agora é focar no próximo jogo. Foi uma boa partida. Os nossos adeptos têm de estar orgulhosos do trabalho que fizemos. Podíamos ter marcado mais, mas isto é futebol. Eles tiveram as suas chances. O penálti veio do nada. Estávamos a controlar o jogo. Tivemos um pouco de azar", assumiu o português, à BT Sport.