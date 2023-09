Bernardo Silva saiu aos 44' do Manchester City-Estrela Vermelha e Guardiola explicou o motivo

Bernardo Silva foi substituído aos 44 minutos do Manchester City-Estrela Vermelha (3-1) e, na altura, ficou a sensação de que poderia ser por opção técnica. No entanto, Pep Guardiola já veio esclarecer que o internacional português saiu por lesão e estará fora das contas para "os próximos jogos".O médio abandonou o relvado antes do intervalo depois de uma exibição mais apagada, para entrar o avançado Jérémy Doku. Nessa altura, lembre-se, o Manchester City perdia por 1-0, sendo que o Estrela Vermelha tinha feito apenas um remate, contra as 22 tentativas dos cityzens. O jogo terminaria com a vitória dos anfitriões por 3-1, com um saldo de remates de 37 contra 3 dos visitantes.