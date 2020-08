Bis e grande exibição de Cristiano Ronaldo não impedem adeus da Juventus à Champions

Habituado a estar nas grandes decisões da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo vai assistir por fora à disputa da final-8 da prova máxima de clubes da UEFA. Esta sexta-feira, a precisar de anular o desaire de 1-0 que trazia de França, a Juventus até venceu diante do Lyon, com dois golos e uma grande exibição do português, mas o triunfo por 2-1 acabou por ser insuficiente, já que os franceses avançaram pelos golos marcados fora de casa.





Com este desfecho, Cristiano Ronaldo falhará pela primeira vez a presença nos quartos-de-final daquela que é a sua prova predileta desde 2010.