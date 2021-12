Blind: «Benfica? Não os devemos subestimar»

O Benfica defrontou o Ajax em 2018 e Daley Blind não se esquece dos jogos frente às águias, opositor que voltar a estar no caminho dos neerlandeses na Liga dos Campeões. O internacional holandeses documentou a dificuldade que foi defrontar a formação então orientada por Rui Vitória."Em 2018/2019 passámos por momentos muito difíceis, especialmente no jogo fora de casa, em Lisboa. Esta época estiveram num grupo muito difícil com o Bayern de Munique e o Barcelona. Qualificaram-se e isso revela algo. Certamente não é uma equipa que devemos subestimar. O que me impressionou em 2018 foi o futebol técnico e limpo na retaguarda, com vários alas muito rápidos. Vai ser difícil, mas é claro que teremos possibilidades. O que alcançámos na fase de grupos já não conta. Temos de estar de novo no nosso melhor para passar", vincou o defesa, de 31 anos, citado pelo site do Ajax.Jan Vertonghen começou a carreira no Ajax e é agora titular na defesa do Benfica. Blind revelou que trocou mensagens com o internacional belga quando se apercebeu da equipa que havia saído em sorte. "Foi divertido. Trocámos imediatamente mensagens a dizer que seria um prazer encontrarmo-nos novamente. É algo que aguardamos ansiosamente", explicou Blind.