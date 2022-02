Blind e a relação com Vertonghen: «Mandei-lhe mensagem a dizer que estava bom tempo»

Daley Blind esteve esta terça-feira presente na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã entre Benfica e Ajax, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o experiente internacional holandês aproveitou para recordar o embate entre as duas equipas, há três anos, e para elogiar Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica.





"[Duelo de há três anos] Foi um jogo muito difícil. O Tadic marcou um golo com alguma sorte. O Onana fez uma grande defesa no último minuto. Criámos poucas oportunidades. Depois desse jogo crescemos muito. Houve muitas mudanças mas conseguimos jogar bem. Temos na mesma muita qualidade.""Nos jogos da Liga dos Campeões não precisas de motivação. São jogos em que queremos jogar e mostrar qualidade. São jogos que toda a gente quer jogar. Toda a gente está a ver. É muito difícil dizer o que vai acontecer. Temos de nos focar no jogo, jogar bom futebol e tentar ganhar o jogo. Se vai acontecer com futebol bonito não interessa muito, temos de ganhar."

Relação com Vertonghen

"Temos contacto. Mandei-lhe mensagem a dizer que estava bom tempo. De resto, com a experiência dele, é importante para o Benfica. É um grande jogador e tem uma grande carreira que ainda está a continuar. Traz muito com ele."

Vai tornar-se o jogador com mais jogos no Ajax na Champions

"É especial, é bonito. Fico orgulhoso por ser no clube em que cresci, pude jogar muitos jogos bonitos na liga dos campeões. Fizeram um filme bonito com pessoas importantes para mim. Fez-me bem, fiquei contente. São umas recordações bonitas. Primeiro tenho de jogar. Litmanen era nosso vizinho, vinha muitas vezes à nossa casa. Era pequenino. Vi grandes vídeos de 95. Na ultima fase voltou ao Ajax. É uma lenda do Ajax. É muito especial quebrar esse recorde. Tinha os olhos nas costas. Conseguia ver os jogadores. Grandes golos no Ajax. Grandes golos. Era um jogador muito completo. Número 10. Era um bom vizinho", terminou.