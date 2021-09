Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas: eis as listas dos adversários do Sporting na Champions

Para lá de ter dado conta dos inscritos do Sporting, a UEFA divulgou ainda os nomes que representarão as restantes 31 equipas, nomeadamente as três que irão ser adversárias dos leoes nesta fase de grupos da Liga dos Campeões: Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.



Conheça abaixo as escolhas, que ainda deverão ser alteradas com a inclusão de alguns jogadores da formação, para integrar a Lista B, ainda que, por exemplo, o Ajax já tenha praticamente incluído todos os futebolistas dessa lista secundária.





Os leões, refira-se, iniciam a sua campanha a 15 de setembro, com uma receção ao Ajax. A 28 do mesmo mês viajam à Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund, antes de dupla ronda diante de Besiktas, primeiro fora (a 19 de outubro) e depois em casa (a 3 de novembro). A 24 do mesmo mês recebem em Alvalade o Borussia Dortmund, para duas semanas depois, a 7 de dezembro, encerrarem a fase de grupos na Holanda, perante o Ajax.Gregor Kobel, Luca Unbehaun, Marwin Hitz e Roman Bürki: Dan-Axel Zagadou, Raphaël Guerreiro, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Emre Can, Thomas Meunier, Marin Pongracic e Nnamdi Collins*: Giovanni Reyna*, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Marco Reus, Julian Brandt, Jude Bellingham, Axel Witsel, Felix Passlack, Ansgar Knauff, Tobias Raschl*, Marius Wolf e Göktan Gürpüz*: Erling Haaland, Youssoufa Moukoko*, Reinier, Donyell Malen e Steffen Tigges: Maarten Stekelenburg, Jay Gorter, André Onana, Remko Pasveer, Charlie Setford* e Calvin Raatsie*: Perr Schuurs, Sean Klaiber, Noussair Mazraoui, Devyne Rensch*, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Youri Baas*, Enric Llansana*, Nordin Musampa*, Anass Salah-Eddine*, Steven van der Sloot*, Terrence Douglas*, Liam Van Gelderen*, Rio Hillen* e Gibson Yah*: Jurriën Timber*, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch*, Zakaria Labyad, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor*, Victor Jensen*, Naci Ünüvar*, Kristian Hlynsson, Youri Regeer*, Donny Warmerdam* e Kian Fitz-Jim*: David Neres, Danilo Pereira, Dusan Tadic, Antony, Sébastien Haller, Steven Berghuis, Mohamed Daramy, Giovanni, Christian Rasmussen*, Sontje Hansen*, Ar'Jany Martha*, Max De Waal* e Amourricho van Axel Dongen*Ersin Destanoglu e Günok: Valentin Rosier, Ridvan Yilmaz, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Saatçi e MerasSouza, Georges-Kévin N'Koudou, Salih Uçan, Oguzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdogan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal e Alex Teixeira: Michy Batshuayi, Cyle Larin e Kenan Karaman* - lista B