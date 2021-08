Borussia Dortmund reage ao sorteio: «Não nos podemos queixar...»

O sorteio foi simpático e o objetivo é o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Esta foi a nota dominante nas reações dos elementos do Borussia Dortmund ao desfecho da gala da Champions, que colocou Sporting, Ajax e Besiktas no caminho da turma alemã.





"Não nos podemos queixar. É um grupo bastante equilibrado. Temos uma boa chance de avançar para os oitavos-de-final novamente", disse Hans-Joachim Watzke, CEO do clube.Já Michael Zorc, o técnico, seguiu pelo mesmo discurso e destacou um aspeto histórico. "É um grupo bastante interessante, que integra exclusivamente clubes com tradição. O nosso objetivo é chegar aos oitavos-de-final."Quanto a Marco Reus, o capitão de equipa, garante uma equipa pronta. "São adversários interessantes com os quais não jogamos há algum tempo. Os nomes maiores podem não estar ali, mas não nos podemos queixar. Estaremos bem preparados. Quer sejamos favoritos ou não, o nosso objetivo é o apuramento".