Borussia Dortmund vai homenagear 500 profissionais de saúde na receção ao Sporting

O Borussia Dortmund anunciou esta quinta-feira que já vendeu todos os 25 mil bilhetes (cerca de um terço da lotação, fixada acima dos 80 mil lugares) disponíveis para a receção ao Sporting, terça-feira, a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Em comunicado publicado no seu site oficial, o emblema alemão congratula-se pelo regresso dos adeptos em jogos da prova milionária, anunciando, também uma devida homenagem.





Assim, nas bancadas do Signal Iduna Park estarão presentes 500 profissionais de Saúde que estiveram na linha da frente no combate à Covid-19, tal como já aconteceu quer em jogos da Bundesliga quer da Taça da Alemanha, lembra-se. Carsten Cramer, diretor administrativo do clube, elogiou-os."A pandemia tornou-nos, de forma dolorosa, conscientes para percebermos o que realmente importa, não só a nível da Saúde, mas também da coesão social. Muitas pessoas fizeram coisas incríveis no pico da pandemia, trabalhando quase 24 horas por dia e cuidado dos mais vulneráveis. E essas pessoas, os verdadeiros heróis na luta contra o coronavírus, merecem todos os nossos agradecimentos e o maior respeito", sublinhou.