Bruno Fernandes assistiu Garnacho e depois... deu-lhe um raspanete

Bruno Fernandes voltou esta quarta-feira a ser decisivo pelo Man. United e, depois de assistir para Alejandro Garnacho para o primeiro golo diante do Galatasaray , teve um gesto que certamente servirá para calar os críticos, que o apontam como um mau capitão. Tudo porque, no momento da celebração do golo, o argentino decidiu provocar os adeptos do Galatasaray, algo que o português não gostou de ver e se apressou a corrigir.