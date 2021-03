Bruno Fernandes elogia FC Porto e defende Ronaldo: «Quando uma equipa perde...»

O Manchester United defronta esta quinta-feira o Milan em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa e Bruno Fernandes não foge às comparações entre as duas equipas.





"Em alguns aspetos, somos iguais ao Milan. Clubes com um passado de prestigío, com várias Champions na sala de troféus, que passaram por uma fase de transição mas estão a voltar ao topo. No início da temporada, ninguém pensou que o Milan pudesse lutar pelo campeonato. Estamos em março e estão no segundo lugar. Jogam bem, têm jovens interessantes e o valor acrescido da força de Ibrahimovic", afirmou o internacional português em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.Na 'ressaca' da eliminação da Juventus da Liga dos Campeões aos pés do FC Porto, o médio dos red devils garante não ter ficado "surpreendido" até porque conhece bem os dragões - "Têm uma mentalidade vencedora, jogam um futebol agressivo e esperava que isso criasse problemas à Juventus", sublinhou - e abordou a chuva de críticas de que Cristiano Ronaldo tem sido alvo."Cristiano é um dos grandes da história do futebol, a mentalidade dele inspira aqueles que praticam esta modalidade. Ganhou muito, mas ninguém pode ganhar sozinho. Entendo que a sua presença na Juventus criou grandes expectativas para a Liga dos Campeões, mas quando uma equipa perde, perde um grupo inteiro, não apenas um jogador", concluiu.