Bruno Fernandes explica por que deu o penálti a Rashford quando tinha o hat trick à mercê

Bruno Fernandes viveu uma grande noite europeia, bisando e oferecendo um penálti a Marcus Rashford em meia hora no Manchester United-Basaksehir (4-1). O médio podia assim ter feito um hat trick mas explicou por que motivo deixou o colega marcar o castigo máximo, aos 35'.





"Está sempre na cabeça de qualquer jogador fazer um hat trick mas o Rashford é o nosso melhor marcador na prova, por isso o golo era importante para ele. Depois do último jogo na Premier League disse-lhe que o próximo penálti seria para ele. Ele é um dos nossos marcadores. Ele ou eu, qualquer um pode bater", confessou o internacional português à Eleven Sports."Cada vitória é importante e este jogo tínhamos de ganhar. Ficámos um passo mais perto do apuramento. É sempre bom jogar assim. Criámos ocasiões como noutros jogos mas hoje marcámos. A equipa está bem e temos de fazer as coisas como hoje", vincou Bruno Fernandes.